مقترح لتعديل قانون التقاعد الموحد

2020/10/31 | 03:03 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

جمع مجلس النواب تواقيع اكثر من 60 نائباً لاضافة مقترح لتعديل قانون التقاعد

الموحّد.

وقال النائب عبد الهادي السعداوي عن ائتلاف دولة القانون عضو اللجنة المالية: إن «رئاسة البرلمان

وافقت على ادراج مقترح التعديل في قانون التقاعد وحولته الى اللجنة المالية لدراسته»، مشيرا الى ان «المقترح يقضي بإنشاء شعبة في كل هيئة او مؤسسة او وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تعنى بتنظيم المعاملات التقاعدية لموظفي الجهة المرتبطة بها وترسل الى هيئة التقاعد العامة ليقتصر عملها على اصدار هوية التقاعد

فقط».

وبين السعداوي ان «هذا المقترح من شأنه تسهيل معاملات المتقاعدين وانهاء الروتين الذي يستمر لاشهر طوال»، مضيفاً ان «مقترح التعديل على القانون لا يحمل اي جنبة مالية بل يندرج ضمن الامور التنظيمية والإجرائية بما يسهم في رفع معاناة المراجعين الى هيئة التقاعد

العامة».

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