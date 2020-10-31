2020/10/31 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: حازم محمد حبيب

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي نجاح وزارته في استحصال موافقة مجلس الوزراء على توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي

2020 - 2021.

وقال الخفاجي في حديث لـ «الصباح»: إنه «بناءً على ما عرضته وزارة الزراعة

بشكل طارئ خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن أهمية توفير الدعم الكامل للفلاحين والمزارعين ضمن الخطة الزراعية المقررة وتحقيقا للاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير باعتبارهما من المحاصيل الستراتيجية، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الماضية على توفير حاجة القطاع الزراعي من بذور محصولي الحنطة والشعير، وبنفس أسعار الدعم للموسم الزراعي السابق»، مؤكدا أن «هذا الدعم سيسهم في تخفيف العبء المالي عن شريحة الفلاحين والمزارعين وتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: نجحنا باستصدار قرار لدعم الفلاحين بالبذور) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة: نجحنا باستصدار قرار لدعم الفلاحين بالبذور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).