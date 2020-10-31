اكتشاف جُزيء قد يمنع الاصابة بـ «كوفيد -19»

2020/10/31 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن: وكالات

اكتشفت أنيكا شيبرولو، وهي طالبة في مدرسة ثانويّة من مدينة فريسكو بولاية تكساس الأميركية، جُزيئا يمكن أن يرتبط بفيروس كورونا المستجد ويمنع قدرته على إصابة الناس.

ومنح هذا الاكتشاف العلمي الطالبة الشابة لقب «أفضل عالم شاب في الولايات المتحدة» في مسابقة تحدي العالم الشاب لعام 2020، وتبلغ قيمة جائزتها 25 ألف دولار، وهي جائزة برعاية شركة إم 3 متعددة الجنسيات.

وتشرح أنيكا قائلة: «اكتشفت جزيئا يمكنه الارتباط ببروتين إس في الفيروس وربما يغير شكله ووظيفته»، مبينة أن هذا الجزيء مهم لقدرته على «منع الفيروس من إلصاق نفسه بالخلايا البشرية، وبالتالي تقليل أو علاج المزيد من العدوى في جسم الشخص».

والمسابقة حدث سنوي ذو مكانة مرموقة على مستوى الولايات المتحدة كلها، وتوصي العديد من الجامعات الطلاب، والعلماء المحتملين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 عاما بالمشاركة فيها.



وفي هذه المسابقة يقدمون مقطع فيديو قصيرا يشرح حلولهم لمشكلات يومية.

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