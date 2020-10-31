2020/10/31 | 03:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أعلنت السلطات التركية، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب الجمعة غربي البلاد إلى 20 شخصا، وارتفاع الجرحى إلى 786 مصابا.

وأفادت وكالة إدارة الأزمات والطوارئ التركية في بيان "بأن الزلزال أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 786 آخرين".

وبحسب الوكالة يعمل بمكان الزلزال 3204 منقذ و20 كلب بحث و450 سيارة.

هذا وفي وقت سابق أفادت الأنباء عن مقتل 17 وجرح 709.

و أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية امس الجمعة أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية إزمير غرب تركيا، مبينة أن مركزه كان على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار ببحر إيجة وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

المصدر: سبوتنيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 20 قتيلا و786 مصابا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 20 قتيلا و786 مصابا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).