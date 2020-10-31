2020/10/31 | 03:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة لفيلم Songbird، التريلر الرسمى للفيلم ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واقترب من تحقيق 700 ألف مشاهدة بعد مرور 24 ساعة من طرحه.



فيلم Songbird ، تدورأحداثه حول تمحور الفيروس التاجي من “COVID-19” إلى “COVID-23″، حيث يتحدث الفيلم بأكمله عن الفيروس الذي اجتاح العالم منذ ديسمبر 2019 وحتى الآن.



ونشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



“عن فيروس كورونا” التريلر الرسمى لفيلم “Songbird” يقترب من 700 ألف مشاهدة وكالة الصحافة المستقلة.

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