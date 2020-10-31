الكاظمي ومدبولي يرأسان الاجتماع العراقي المصري

2020/10/31 | 03:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة: إسراء خليفة

يرأسُ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي في بغداد اليوم السبت اجتماعات اللجنة العليا العراقيّة المصريّة المُشترَكة على مستوى رئيسي وزراء البلدين، وذلك عقب ساعات من وصول المسؤول المصري على رأس وفد وزاري رفيع إلى العاصمة بغداد.

وكانت اللجان الفنية من كلا البلدين قامت على مدى الأسبوع الماضي خلال مباحثات في بغداد، بالإعداد والتنسيق لعقد اللجنة والتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين من أجل تحقيق شراكة ستراتيجيّة بالنحو الذي يُلبّي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويُحقّق مصالحهما المُشترَكة في التقدّم، والازدهار، والتنمية.

وقال مصدر في السفارة العراقية بالقاهرة لـ«الصباح»: إن «اللجان أنهت في بغداد اجتماعاتها على مستوى الخبراء، وهيأت الصيغة النهائية لمحضر تلك الاجتماعات والتفاهمات والاتفاقات».

وأضاف المصدر أن «مجالات التعاون التي عملت عليها اللجنة العليا بين العراق ومصر، هي مجالات التعاون التجاري والمالي والصناعات الحربية والاستثمارية والاتصالات والنقل والاعمار والاسكان والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة المتجددة والثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجالات العدلية والقنصلية

والأمنية».

اجتماعات اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومن أجل تقييم وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبما يخدم مصالحهما المشتركة للوصول بمسيرة التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات الى مستوى طموحهما.

وانطلقت الأربعاء الماضي في بغداد، اجتماعات الخبراء من الجانبين العراقي والمصري، تمهيداً لأعمال الجلسة التحضيرية الوزارية التي عقدت أمس الجمعة برئاسة وزير التجارة علاء الجبوري ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، ثم الأعمال الختامية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، اليوم السبت.

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