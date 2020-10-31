دولة في أميركا الشمالية ترغب باستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين ابتداء من 2021

2020/10/31 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد ماركو منديسينو أن بلده يعتزم استقبال أكثر من 1,2 مليون مهاجر بين 2021 و2023، أي بزيادة نحو 200 ألف مهاجر عن العدد الذي حُدّد قبل الأزمة الوبائية.

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