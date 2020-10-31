2020/10/31 | 04:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … يعتبر المغنيسيوم هو رابع أكثر المعادن وفرة في جسم الإنسان، كما إنه يشارك في أكثر من 600 تفاعل خلوي ، ويعمل على مساعدة عضلاتك على الانقباض.



كما أن مستويات المغنيسيوم المنخفضة تعكس النتائج الصحية السلبية على جسم، مما يسبب الضعف والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد المغنيسيوم للجسم ..



تعرف عليها وكالة الصحافة المستقلة.

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