رئيس الوزراء الكندي يقول كلمته بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد

2020/10/31 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، إن حرية التعبير "ليست بلا حدود"، وإنها يجب أن لا تُسبب "إساءة بشكل تعسفي وبدون داع" لفئات بعينها، وذلك خلال دفاعه عن مفهوم حرية التعبير.

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