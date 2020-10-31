بسبب كورونا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في برشلونة

2020/10/31 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات في وسط برشلونة، الجمعة، بين محتجين والشرطة، خلال تجمع نظمه مئات الأشخاص احتجاجا على قيود مرورية تم اتخاذها لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب مراسل وكالة فرانس برس.

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