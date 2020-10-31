فساد الحكم في إسرائيل - نهاد ابو غوش

2020/10/31 | 05:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تبدأ في كانون الأول / ديسمبر من العام الجاري (2020) جلسات المحاكمة المنتظرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك ما سوف يزيد أزمة الحكم في إسرائيل تعقيدا لأن نتنياهو، وقد تجمعت ضده الأدلة، سوف يفعل كل ما في وسعه من أجل تفادي الإدانة الوشيكة، حتى لو أدى ذلك إلى إشعال حروب، أو دفع إسرائيل إلى انتخابات رابعة خلال عامين، بكل ما يعنيه ذلك من مصاريف زائدة وخلط للأوراق وإرباك الحياة السياسية.

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