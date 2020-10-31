2020/10/31 | 06:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن علماء من الولايات المتحدة الأمريكية عن تعرض الرجال لمرض خطير يصيبهم، حيث لم يكن معروفا للعلم من قبل، ويمكن أن تصل نسبة الوفاة إلى 40%.



وأطلق العلماء على المرض اسم ” فيكساس” (VEXAS)، ويتميز بعدة أعراض من بين أهمها الحمى غير المبررة، وتشكل بعض الخثرات النشطة، بالإضافة إلى التهاب الغضاريف وأنسجة الرئة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرض قاتل يهدد الرجال لم يكن معروفا وكالة الصحافة المستقلة.

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