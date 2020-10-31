الجزائر: فرنسا استعملت عظام الجزائريين بصناعة الصابون

2020/10/31 | 06:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قالت الحكومة الجزائرية إن فرنسا نقلت خلال فترة الاستعمار عظام المقاومين الجزائريين إلى أراضيها “لاستعمالها في صناعة الصابون والسكر”.



وقال مستشار الرئيس الجزائري لشؤون الذاكرة (الفترة الاستعمارية)، عبد المجيد شيخي، في مقابلة مع “وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية”، الجمعة: “كانت الجزائر بالنسبة إلى المستعمر الفرنسي حقل تجارب حقيقي للممارسات الوحشية التي طبقها فيما بعد […]

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