مسؤولون: قراصنة إيرانيون حصلوا على بيانات ناخبين في الولايات المتحدة

2020/10/31 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في الولايات المتحدة، بوقت متأخر من الجمعة، إن القراصنة الإيرانيين الذين يقفون وراء موجة من رسائل البريد الإلكتروني التهديدية والمرسلة إلى آلاف الأميركيين في وقت سابق من هذا الشهر كانوا قد نجحوا بالوصول إلى بيانات الناخبين، وفقا لما نقلت رويترز.

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