سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي – فيديو

2020/10/31 | 06:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام سيارة لساحات الحرم المكي بمكة واصطدامها بإحدى البوابات.



ونقلت صحيفة “الوئام” المحلية عن مصادر أنه لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذي تشير، مصادر أولية أنه يعاني من اختلالات عقلية.



فيما أظهر أحد الفيديوهات المتداولة رجال الأمن وهم يخرجون […]

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