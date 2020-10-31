السعودية : ايقاف قاضي ومسؤولين وضباطا رفيعي المستوى بتهم الفساد

2020/10/31 | 06:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت السلطات المختصة في السعودية، قاضيا وعضو مجلس شورى سابقا، وضباطا رفيعي المستوى، ومسؤولين حكوميين بارزين، وموظفين في النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بعد تورطهم بقضايا فساد مليونية جديدة.

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