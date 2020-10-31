2020/10/31 | 06:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – يترقب عشاق الكرة الأردنية مباراة القمة بين الوحدات والفيصلي، مساء السبت، في الجولة الـ11 من الدوري الأردني للمحترفين.



الوحدات يتصدر جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الثالث بـ17 نقطة.



موعد المباراة والقنوات الناقلة تنطلق مباراة الوحدة ضد الفيصلي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوحدات ضد الفيصلي..



موعد المباراة والقنوات الناقلة وكالة الصحافة المستقلة.

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