2020/10/31 | 06:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قالت الفنانة يسرا، إن إسمها الحقيقي “سيفين”، مشيرة إلى أن شخصية يسرا وسيفا أصبحوا شخصية واحدة، معقبة “يسرا اللى قدام الناس فيها نجومية ..



ولكن سيفا مع نفسها أو مع صحابها بس مش قدام الناس”.



وأضافت «يسرا» خلال حوارها التليفزيوني انها لم تعرف أسم يسرا المكتوب علي شهادة ميلادها الا عندما كبرت فى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة الفنانة يسرا تكشف عن اسمها الحقيقي وكالة الصحافة المستقلة.

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