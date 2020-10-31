2020/10/31 | 06:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون أمريكيون في وقت متأخر من يوم امس الجمعة إن المتسللين الإيرانيين الذين أرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأمريكيين في وقت سابق هذا الشهر نجحوا في الدخول على بيانات عدد من الناخبين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تؤكد : متسللون إيرانيون ارسلوا رسائل تهديد لآلاف الامريكيين وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد : متسللون إيرانيون ارسلوا رسائل تهديد لآلاف الامريكيين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد : متسللون إيرانيون ارسلوا رسائل تهديد لآلاف الامريكيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).