2020/10/31 | 06:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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شهدت حديقة حيوانات في سيبيريا انتخابات فريدة من نوعها لاختيار أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية.



ورجح ذكر دبٍ بني اللون فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على ترامب، كما اختار النمر البنغالي الأبيض خان، المرشح الديمقراطي بايدن، كما اختار النمر الشمالي بارتيك أيضا بايدن.



المفارقة هنا أن استطلاعات الرأي بين حيوانات الحديقة تصب هي الأخرى في صالح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات الامريكية : بايدن يتغلب على ترامب فى ترشيحات الحيوانات وكالة الصحافة المستقلة.

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