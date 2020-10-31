بعد تعليقه.. تويتر يسمح لحساب

2020/10/31 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع تويتر، الجمعة، إنه غير سياسته ورفع التعليق المفروض على حساب صحيفة "نيويورك بوست" بعد نشرها لمقالات بشأن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، وفقا لما نقلت رويترز.

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