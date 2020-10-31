موريتانيا : خروج الآف المتظاهرين تنديدا بالاساءة للنبي محمد

2020/10/31 | 06:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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خرج آلاف المتظاهرين الموريتانيين مساء الجمعة للشوارع في العاصمة نواكشوط تنديداً بالإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من بين المتظاهرين برلمانيون ومنتخبون محليون.



ورخصت السلطات الموريتانية هذه المظاهرات قبل يومين، فيما انتشرت قوات الأمن في الشوارع والأماكن المؤدية إلى مكان تجمع المتظاهرين الذي تم تحديده سابقا.



ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تنددت […]

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