للمقهورين أجنحة - حسن مدن

2020/10/31 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن فعلت الراحلة الكبيرة رضوى عاشور ما لم يفعله سواها من الباحثين العرب، حين مدّت الجسور بين ثلاثة أعلام في الثقافة والفكر العالميين: فرانز فانون وإقبال أحمد وإدوارد سعيد.ربما يلزم هذا القول بعض التدقيق.



الجسور لم تقمها رضوى.



الجسور بين الثلاثة قائمة بالفعل، ولكن لتكوّن هذه الجسور تاريخاً، وهذا التاريخ لا يعرفه الكثيرون منا.



هذا ما فعلته رضوى بالذات: كتابة تاريخ مدّ هذه الجسور، أو كيف تشكّلت.ل ......





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