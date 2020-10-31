2020/10/31 | 07:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – يلتقي ريال مدريد مع ضيفه ويسكا، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.



ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، فيما جمع ويسكا 5 نقاط من 7 مباريات، يحتل بها المركز الـ18.



موعد المباراة والقنوات الناقلة وتنطلق مباراة ريال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد ضد ويسكا..



موعد المباراة والقنوات الناقلة وكالة الصحافة المستقلة.

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