2020/10/31 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت شركة نتفليكس معظم رسوم الاشتراكات الخاصة بخدماتها في الولايات المتحدة بنسبة 8 إلى 13 في المئة، بعد استقطابها المزيد من المشتركين خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ازدياد الطلب خلال فترة الإغلاق.. نتفليكس ترفع رسوم الاشتراكات في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ازدياد الطلب خلال فترة الإغلاق.. نتفليكس ترفع رسوم الاشتراكات في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).