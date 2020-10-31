لامبارد: هذا هو الأفضل بين ميسي ورونالدو

2020/10/31 | 07:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – اختار فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي ونجم الكرة الإنجليزي السابق، اللاعب الأفضل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.



وقال لامبارد في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “سأختار ميسي، هو يتمتع بموهبة طبيعية خالصة، ولكن ما فعله رونالدو في مسيرته أيضا كان مذهلا للغاية”.



وأضاف: […]

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