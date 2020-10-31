2020/10/31 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.



برشلونة يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، متفوقا بفارق الأهداف على ألافيس الذي لعب 7 مباريات.



موعد المباراة والقنوات الناقلة وتنطلق مباراة ألافيس ضد برشلونة في تمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألافيس ضد برشلونة..



موعد المباراة والقنوات الناقلة وكالة الصحافة المستقلة.

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