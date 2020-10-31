2020/10/31 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … يعتبر المغنيسيوم واحداً من اكثر المعادن وفرة في الجسم ، ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ، ويضاف إلى منتجات غذائية أخرى ، ويتوفر كمكمل غذائي ، وموجود في بعض الأدوية (مثل مضادات الحموضة والملينات).



المغنيسيوم يعمل على تننظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية المتنوعة في الجسم ، بما في ذلك بناء البروتين ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصادر المغنيسيوم … من أين تحصل عليه لجسمك؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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