تصويت رغم المخاض.. أميركية تدلي بصوتها قبل أن تلد بدقائق

2020/10/31 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تسمح امرأة في ولاية فلوريدا الأميركية لمخاض الولادة أن يحول دون إدلائها بصوتها في الانتخابات.

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