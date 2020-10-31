بعد استقباله بـ 'الهلاهل'.. ترمب يشيد بالكلدان من أصل عراقي خلال مهرجان انتخابي (فيديو)

2020/10/31 | 08:43 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو يشيد بالمسيحيين الكلدانيين من أصل عراقي في ميشيغان، خلال مؤتمر جماهيري ضمن حملته الانتخابية.

وبحسب الفيديو الذي انتشر أمس الجمعة، 30 تشرين الأول 2020، فانه بعد تحية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للكلدان، علت صوت "الهلاهل" الزغاريد تعبيرا عن فرحة الحاضرين من الكلدان بتحية الرئيس لهم، حيث وجه ترمب تحية خاصة للجالية الكلدانية العراقية في ميشيغان في الايام الاخيرة في الانتخابات الحاسمة.

وقال ترمب، إن " العراقيين في ميشيغان لهم تأثير مهم و اصواتهم قد تساعد المرشحين بصورة كبيرة في مناطق تواجدهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يشيد فيها ترمب، بالكلدان العراقيين، حيث أشاد في كانون الثاني الماضي، بالمسيحيين الكلدان من اصل عراقي وتعهد بالرجوع عن ترحيل بعض العراقيين المسيحيين الذين سعت إدارته لإعادتهم لبلدهم في وقت مبكر من رئاسته.

جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه جو بايدن، مستمران في إقامة التجمعات الانتخابية في ولايات وسط غرب البلاد الرئيسية قبل أربعة أيام فقط من الاستحقاق الرئاسي.

#ميشيغان الان #ترامب يخاطب ويحيي المسيحيين الكلدان ومعظمهم من اصل عراقي ويتلقى دعما ممن هو حاضر منهم في تجمع انتخابي حاشد.



ميشيغان ولاية مهمة والتنافس فيها شديد بين بايدن وترامب وكل صوت فيها مهم ومؤثر.



ترامب فاز على هيلاري بفارق 10 الاف صوت فقط قبل 4 سنوات #العراق pic.twitter.com/NETadMHoHu

— Rafid Jaboori رافد جبّوري (@RafidFJ) October 30, 2020

ر.إ

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