إعادة فتح ساحة التحرير امام حركة السير

2020/10/31 | 08:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة السير.

وقال قائد العمليات قيس المحمداوي في بيان ان “الجهد الهندسي في عمليات بغداد باشر فجر اليوم باعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة سير العجلات”.

واضاف ان “ذلك سيخفف الزخم المروري الحاصل في المناطق القريبة من الساحة”.

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