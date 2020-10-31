العراق يتضامن مع تركيا جراء الزلزال الأخير.. نص رسالة رئيس الجمهورية إلى أردوغان

2020/10/31 | 08:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعرب العراق عن حزنه واسفه جراء الزلزال الذي ضرب تركيا واودى بحياة العشرات. وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في رسالة بعثها إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حصل "ناس" على نسخة منها، (31 تشرين الأول 2020)، "تابعنا بقلق بالغ أنباء النتائج المؤلمة للزلزالين اللذين تعرضت لهمها بعض المناطق في تركيا".

وأضاف، "مشاعرنا معكم وخالص تعازينا وصادق مواساتنا لكم ومن خلالكم لعوائل الضحايا والمنكوبين..".

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