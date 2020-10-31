النزاهة تطالب أمانة بغداد باعتماد نموذجٍ مُوحَّدٍ لاستيفاء الرسوم والأخيرة تستجيب

2020/10/31 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، أمانة بغداد بضرورة اعتماد نموذجٍ مُوحَّدٍ خاصٍّ باستيفاء الرسوم والأجور؛ منعاً لمخالفة القانون وتجاوز الصلاحيات المُحدَّدة.

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