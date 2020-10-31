الإعلام الأمني تعلن عن الطرق التي أعيد فتحها من جهة التحرير

2020/10/31 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن الطرق التي تم فتحها بالقرب من ساحة التحرير.

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