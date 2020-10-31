حصيلة جديدة لضحايا زلزال تركيا

2020/10/31 | 08:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حاول عمّال إنقاذ مساء أمس الجمعة إزالة كتل المباني المنهارة غرب تركيا بحثًا عن ناجين، إثر زلزال قوي خلّف 26 قتيلاً على الأقلّ و800 جريح في البلاد وفي اليونان المجاورة.

وحاول منقذون في بايرقلي بمحافظة إزمير شقّ طريق بين أنقاض مبنى من 7 طبقات، طالبين في بعض الأحيان من الأشخاص الموجودين في المكان التزام الصّمت في محاولة للعثور على ناجين، وفق ما روت صحافية من وكالة فرانس برس.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأنّ شدّة الزلزال بلغت 7 درجات، وسُجّل قبيل الساعة 12.00 ت غ في بحر إيجه جنوب غرب إزمير ثالث أكبر مدن تركيا وقرب جزيرة ساموس اليونانيّة.

وتسبّب الزلزال بتسونامي محدود في جزيرة ساموس ببحر إيجه وبمدّ بحري أغرق شوارع في إحدى البلدات على الساحل الغربي لتركيا.

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