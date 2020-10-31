عمليات بغداد تعلن عن اعادة فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير 

2020/10/31 | 09:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة السير.



وقال قائد العمليات قيس المحمداوي في بيان تلقت المستقلة، ان “الجهد الهندسي في عمليات بغداد باشر فجر اليوم باعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة سير العجلات”.



واضاف ان “ذلك سيخفف الزخم المروري الحاصل في المناطق […]

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