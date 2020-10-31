أول اجتماع بين خبراء دوليين وصينيين حول منشأ فيروس كورونا

2020/10/31 | 09:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقدت المهمة الدولية المكلفة تحديد منشأ فيروس كورونا أول اجتماع لها جرى عبر الفيديو مع الخبراء الصينيين، وفق ما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وقال تيدروس أدهانوم غبريسوس للصحافة إن “منظمة الصحة العالمية تواصل العمل لتحديد أصول الفيروس تجنباً لجوائح مستقبلية”.

وأضاف “اليوم عقدت مجموعة خبراء دوليين أول اجتماع افتراضي مع نظرائها الصينيين”.

وتأمل المنظمة الأممية أن تتمكن المهمة الدولية من زيارة الصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة نحو 1,2 مليون شخص حول العام منذ نهاية 2019.

من جهته قال مسؤول حالات الطوارئ في المنظمة مايكل رايان “ننتظر بفارغ الصبر أن يعمل الفريق ميدانياً”، منبهاً إلى أن الأمر يتطلب أحياناً “أشهراً إن لم يكن سنوات لإجراء تحقيقات ميدانية معمّقة”.

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