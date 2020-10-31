المالية النيابية: لا نعلم وقت صرف رواتب الموظفين

2020/10/31 | 09:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت اللجنة المالية تأكيد ان صرف رواتب الموظفين ليس مسؤولية مجلس النواب، مؤكدة انها لا تملك معلومات بشأن موعد صرفها.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 31/10/2020، انه ليس لدى اللجنة اي معلومات بشأن صرف الرواتب، ولا يوجد شئ مبين من الحكومة بشأن صرف الرواتب.

وشدد النائب شيروان ميرزا على ان صرف الرواتب وتحديد موعدها مسؤولية الحكومة وليس مسؤولية مجلس النواب، مضيفا بأنه "لحد الآن لا نعرف ما هي خطط الحكومة لصرف رواتب الموظفين لهذا الشهر".

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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