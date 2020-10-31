إعادة فتح ساحة التحرير ببغداد

2020/10/31 | 09:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القوات الامنية باعادة فتح ساحة التحرير وسط العاصمة الاتحادية بغداد بعد ان رفع المتظاهرون خيم الاعتصام.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان لها يوم السبت 31/10/2020، إن "الجهد الهندسي في عمليات بغداد باشر فجر اليوم باعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة سير العجلات"، مضيفة بأن "ذلك سيخفف الزخم المروري الحاصل في المناطق القريبة من الساحة".

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