2020/10/31 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علاج المصابين بكورونا

فوتو: أرشيف

منذ 7 دقیقة

105 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

دعت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، حكومات دول العالم إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى ان وباء كورونا لا يزال يمثل حالة الطوارئ على نطاق دولي.

ودعت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها الخامس، أمس الجمعة، 30 تشرين الأول 2020، الحكومات لتخطيط الأعمال على اللقاحات وتجنب تسييس الوباء والحفاظ على الخدمات الأساسية للرعاية الصحية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبريسوس، أكد في وقت سابق،أنه متفق مع استنتاجات اللجنة.

يذكر أن لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لبحث الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا منذ كانون الثاني الماضي.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: وباء كورونا لا يزال حالة طوارئ دولية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: وباء كورونا لا يزال حالة طوارئ دولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).