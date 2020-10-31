فيديو … اقتحام الحرم المكي بسيارة مجهولة


فيديو … اقتحام الحرم المكي بسيارة مجهولة
2020/10/31 | 09:21 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المستقلة … انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يبين عملية اقتحام للحرم المكيف الشريف في المملكة العربية السعودية من قبل شخص مجهول.

حيث اقدم الشخص بدخول الحرم بسيارته و تجاوز كل الحواجز المنصوبة بداخل الحرم وحتى تكسيرها ليتوقف بعدها بعد اصطدامه بإحدى البوابات.

كما أن الأمن السعودي الخاص بالحرم المكي تعامل بشكل فوري مع الحادثة وتم […]

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