فيديو … اقتحام الحرم المكي بسيارة مجهولة

2020/10/31 | 09:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يبين عملية اقتحام للحرم المكيف الشريف في المملكة العربية السعودية من قبل شخص مجهول.



حيث اقدم الشخص بدخول الحرم بسيارته و تجاوز كل الحواجز المنصوبة بداخل الحرم وحتى تكسيرها ليتوقف بعدها بعد اصطدامه بإحدى البوابات.



كما أن الأمن السعودي الخاص بالحرم المكي تعامل بشكل فوري مع الحادثة وتم […]

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