صور من ساحة التحرير ومحيطها بعد افتتاح الطرق صباح اليوم

2020/10/31 | 09:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعادت قيادة عمليات بغداد’ السبت، افتتاح ساحة التحرير ومحيطها، بعد رفع عدد من الخيم.



وتظهر صور حصل عليها "ناس"، (31 تشرين الأول 2020)، قيام القوات الأمنية بغعادة افتتاح جميع الطرق المحيطة بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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