محكمة في بنسلفانيا توقف مؤقتا حظر

2020/10/31 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت محكمة فدرالية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قرارا بإيقاف الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

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