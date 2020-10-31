لحظة مرور السيارات في أولى دقائق إعادة افتتاح جسر الجمهورية ببغداد (فيديو)

2020/10/31 | 09:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

افتتحت قيادة عمليات بغداد جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

ويظهر فيديو حصل عليه "ناس"، (31 تشرين الأول 2020) "لحظة مرور السيارات صباح اليوم مع أولى دقائق إعادة افتتاح الجسر".

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