وزير الخارجيّة يجري اتصالاً مع نظيره التركي ويعزّيه بضحايا الهزة الأرضيّة

2020/10/31 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو، مُعزّياً له بضحايا الهزّة الأرضيّة التي ضربت بعض مناطق تركيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الخارجية أعرب عن تعاطف العراق حكومةً وشعباً مع شعبِ وحكومة تركيا".

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