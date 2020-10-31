2020/10/31 | 09:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- شهدت محافظة المثنى، فجر اليوم انفجار ضخم لأنبوب نفطي في منطقة النجمي.



https://fb.watch/1sLC48Zzn_/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



انفجار ضخم في السماوة وكالة الصحافة المستقلة.

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