فيديو … ازمير تغرق بالفيضانات بعد الزلزال

2020/10/31 | 09:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … تعرضت ولاية أزمير التركية يوم امس الجمعة الى زلزال بقوة سبعة درجات على مقياس ريختر وهو ما جعل مباني المدينة تتهاوى بشكل فوري امام القوة الطبيعية.



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