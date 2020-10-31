طبيبة أردنية: نحن في عين العاصفة

2020/10/31 | 09:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- وجهت الطبيبة الأردنية ميساء منصور رسالة إلى الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات سريعاً لواجهة وباء كورونا، قائلة أن الأطباء الآن ” في عين العاصفة” والحالات في تزايد وهم بحاجة لكل طبيب و لكل ممرض و لكل فني تنفسية ولكل من يعمل في القطاع الصحي”.



وأضافت: “لا تنتظروا حتى يدخل الحزن و الموت بيوت […]

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