2020/10/31 | 09:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … حقق الدولار الامريكي منذ مطلع الشهر الحالي ارتفاعاً ملحوظا بسعر الصرف مقابل الليرة التركية ليسجل اعلى معدلاته خلال العام الحالي في شهر اكتوبر.



مع نهاية الشهر الجاري أكتوبر لا زال الدولار الامريكي يحقق اعلى معدلات النمو والصعود أمام الليرة التركية وهو ما يجعل الليرة بأسوء فتراتها.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع تاريخي بسعر الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية وكالة الصحافة المستقلة.

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