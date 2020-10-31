حظر جديد للتجول في فيلاديلفيا تزامنا مع انتشار الحرس الوطني

2020/10/31 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد فرض حظر التجول في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية مع انتشار قوات الحرس الوطني إثر اضطرابات اندلعت على خلفية مقتل رجل أسود برصاص الشرطة يوم الإثنين الماضي.

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